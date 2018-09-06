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Mersin'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Mahir Yazlık (68) bisikletiyle Langen Bulvarı Sunay Atilla Geçidi'nin alt bölümündeki dönerli kavşaktan geçerken, M.N.B'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu.
 
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan Yazlık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Olayın ardından güvenlik kameraları kayıtları inceleyen polis ekipleri, kazanın ardından durmayıp yoluna devam eden araç sürücüsünün kimliğini belirleyip gözaltına aldı. Zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
 
Daha önce eşi hayatını kurtarmıştı
 
Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Mahir Yazlık'ın 2016 yılında arıcılık yaptığı mahallede kalp krizi geçirdiği, ilkokul mezunu eşi Tülay Yazlık'ın kalp masajı sayesinde hayata tutunduğu ortaya çıktı.
 
Tülay Yazlık, bu başarısından dolayı 2016 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğu olarak külliyede ağırlanmıştı.

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