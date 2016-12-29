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Mersin'de sele kapılan bir kadın hayatını kaybetti

Mersin Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak mahallesinde sel sularına kapılan 30 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan bir kadın boğularak yaşamını yitirdi

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Mersin'de dün gece yarısından bu yana etkili olan sağanak yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.  
Edinilen bilgiye göre, Mersin'de selden dolayı ilk can kaybı, sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesinde yaşandı. Vatandaşların ihbarı ile Güneykent Mahallesi'ndeki Yalınayak deresine giden polis ekipleri, yaşanan sağanak yağış dolayısıyla dere  yatağına sürüklenerek boğulduğu belirlenen 35-40 yaşlarında bir kadının cesediyle  karşılaştı. Kimliği belirlenemeyen kadın cesedi, Mersin Kadın Doğum ve Çocuk  Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
İkinci ceset köprü altından çıkarıldı
 
Kentte selden dolayı yaşanan ikinci can kaybı ise merkez Akdeniz ilçesi, Mersin Limanı D Kapı önündeki dere yatağında meydana geldi. Dere üzerindeki köprünün  altında bir erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay  yerine polis ekipleriyle birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığından dalgıçlar ve itfaiye  ekipleri de yönlendirildi. Sel sularına kapıldıktan sonra dereye düşen ve daha sonra  köprünün ayaklıklarına takıldığı belirlenen ceset, dalgıç ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. 30-35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Mersin  Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 

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