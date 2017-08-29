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Mersin'de Suriyeli anne ve kızı evde çok sayıda bıçak darbesiyle vahşice öldürülmüş şekilde bulundu

Mersin'de Suriyeli anne ve kızı evde çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülmüş şekilde bulundu. Olayla ilgili aralarında koca ve oğlunun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, cinayet, Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesi'nde meydana geldi. İşten eve dönen Suriyeli baba, eşi Ayşa Cuma (42) ile kızı Uvfa Naasan'ı (19) kanlar içinde buldu. Baba ve komşularının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Polis bölgeyi kordon altına alırken, sağlık ekipleri ise 60'ın üzerinde bıçak darbesi alan anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemesinin ardından cesetler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
 
Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatırken, şu ana kadar baba ve oğlunun da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
 
Ayrıca olay anında evde gözleri görmeyen büyük babanın da bulunduğu ancak cinayeti işleyen kişi veya kişilerin adama herhangi bir zarar vermediği öğrenildi.
 

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