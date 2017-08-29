Mersin'de trenin çarptığı kadın ağır yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, raylardan geçmeye çalışan yaşlı kadın trenin çarpması sonucu ağır yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi tren istasyonunda 62 yaşındaki Azize Çolak, 23 Ağustos Çarşamba günü biletini aldıktan sonra yolculuk yapacağı trene binmek için rayların üzerinden karşıya geçmeye çalıştı.
Bu sırada hat değiştirmek için manevra yapan lokomotif, yaşlı kadına çarptı. Trenin çarpmasıyla rayların dışına savrulan Azize Çolak, başını yere çarparak ağır yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çolak'ı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Trenin Çolak'a çarpma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Öte yandan Çolak'ın tedavisinin kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında sürdüğü öğrenildi.
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