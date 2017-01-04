AA muhabirinin edindiði bilgiye göre, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde Vali Yardýmcýsý Cezmi Türk Göçer baþkanlýðýnda oluþturulan kriz masasýndan yönetilen çalýþmalar kapsamýnda, 301 araç ve bin 185 personelle selin zararlarýnýn giderilmesine yönelik çalýþmalar devam ediyor.

Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðünün raporuna göre, 29 Aralýk 2016'da baþlayan kuvvetli yaðýþta, bir günde metrekareye 177,4 kilogram yaðýþ düþtü.

Mersin'in bir yýllýk yaðýþýnýn 3'te 1'ine tekabül eden yaðýþlar nedeniyle zarar gören kent merkezinde ve ilçelerde 6'sý aðýr hasarlý bin 141'i konut ve 275'i iþ yeri olmak üzere bin 416 yapýda, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðünden 60 personel ve 48 destek ortaðý çözüm personeli hasar tespit çalýþmasý yaptý.

Çalýþmada bin 141 konutta 4 milyon 526 bin 300 lira zarar tespit edilirken, iþ yerlerinde ise 9 milyon 390 bin 930 lira hasar oluþtuðu belirlendi.

Bu arada, Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýndan konutlarla ilgili "Acil yardým ödeneði" kapsamýnda 2 milyon lira talep edildi.

En büyük zarar tarým arazilerinde

Sel ve su baskýnlarý nedeniyle en çok zarar gören alanlar, kent merkezi ve ilçelerindeki tarým arazileri olurken, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan merkez Akdeniz ilçesinde 43 bin 600 dekar, merkez Yeniþehir ilçesinde 2 bin dekar, merkez Mezitli ilçesinde 27 dekar, Tarsus ilçesinde 90 bin 877 dekar ve Silifke ilçesinde 100 dekar olmak üzere toplamda 136 bin 604 dekar alanda hasar tespit edildi.

Öte yandan il genelinde 4 bin tavuk ve 665 küçükbaþ hayvan telef olurken, 535 arý kovaný sular altýnda kaldý.

Vergi Dairesi Baþkanlýðý ekiplerince yapýlan çalýþmada, hasar tespit edilen 136 bin 604 dekarlýk alanýn zararýnýn 116 milyon 73 bin 573 lira olduðu belirlendi. 150 kiþilik ekibin yürüttüðü hasar tespit çalýþmalarýnýn devam ettiði öðrenildi.

Mersin Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðünün (MESKÝ) yaptýðý çalýþmada da altyapý hasarýnýn 4 milyon 974 bin 926 lira olduðu kaydedilirken, karayollarýndaki yol ve köprülerde 3 milyon 150 bin lira, demiryollarýnda ise 940 bin lira zarar tespit edildi.

Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünce yapýlan çalýþmada ise sel sularýndan etkilenen kent merkezi ve ilçelerdeki 156 okulda, 3 milyon 618 bin lira zarar olduðu anlaþýldý.

Sularýn tahliye iþlemleri sürüyor

Selde taþan derelerde çalýþmalar devam ederken, su baskýnlarý nedeniyle zarar gören tarým alanlarýnda 31 personel, 15 pompa ve 15 iþ makinesi ile su tahliye iþlemlerine devam ediyor.

Çalýþmalar kapsamýnda dere yataklarý temizlendi, yaðýþlarýn baþladýðý 29 Aralýk'ta durdurulan Berdan Barajý enerji santralinin 2 ünitesinden biri tekrar faaliyete sokuldu.

Maðdurlara yardým eli uzatýldý

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Sosyal Yardýmlar Genel Müdürlüðünden yardým amaçlý 946 bin 618 lira kaynak aktarýlýrken, bir maðazadan talep edilen 2 bin çocuk montu, 2 bin ayakkabý ve 2 bin çorap, selden zarar gören Suriyeli sýðýnmacýlara teslim edildi.

Ayrýca, Akdeniz ilçesinde bin, Toroslar'da 200, Tarsus ilçesinde de 300 mont, ayakkabý ve çorap daðýtýlmak üzere Sosyal Dayanýþma ve Yardýmlaþma Vakýflarýna teslim edildi.

Akdeniz ilçesindeki Adanalýoðlu Mahallesi'nde 750 kiþiye gýda ve kumanya yardýmý yapýldý, burada çadýrlarda kalan 250 tarým iþçisine ile Huzurkent Mahallesi'nde çadýrlarda kalan 100 tarým iþçisine kumanya daðýtýldý.

Öte yandan, Akdeniz ilçesinde 365 haneye 244 bin 400 liralýk nakdi yardým ile ayný hanelerdeki 210 kiþiye battaniye, 200 kiþiye gýda paketi daðýtýldý.

Toroslar ilçesinde 168 haneye 131 bin 900 lira, Mezitli ilçesinde 51 haneye 76 bin 500, Erdemli ilçesinde 19 haneye 7 bin 550 lira nakdi yardým yapýldý, Yeniþehir ilçesinde 50 haneye 144 bin 250 bin lira nakdi, 10 haneye ise toplam 7 bin lira deðerinde yatak alýndý, ayni yardým yapýldý.

Tarsus ilçesinde çadýrlarda yaþayan tarým iþçileri ile Suriyeli sýðýnmacýlar, spor salonu ve pansiyon gibi yerlere yerleþtirildi, bu kiþilere battaniye ile sýcak yemek daðýtýldý.

Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan 12 ekip ile 4 merkez ilçede 956 aile ile yüz yüze görüþme yapýlýrken, selde yakýnlarýný kaybeden ve maðdur olan ailelere, psikososyal ve maddi destek verildi.

Toplam 449 aileye sosyoekonomik destek saðlanacaðý çalýþmada, selden etkilenen ve çocuðu olan ailelere ekonomik destek yardýmý kapsamýnda 2 bin 600 lira yardým yapýlacak.

Vali Çakacak'tan inceleme

Öte yandan, Vali Özdemir Çakacak, beraberindeki Tarsus Kaymakamý Yüksel Ünal, Devlet Su Ýþleri (DSÝ) 6. Bölge Müdürü Mevlüt Aydýn ve Ýl Jandarma Komutaný Albay Hüseyin Kanat ile selde zarar gören tarým arazilerini ve su tahliye pompa istasyonlarýndaki çalýþmalarý inceledi.

Tüm ekiplerin çiftçilerin yaralarýný sarmak için temizleme ve tahliye çalýþmalarýný 24 saat esasýna göre, yoðun bir þekilde sürdürdüðünü vurgulayan Çakacak, DSÝ 6. Bölge Müdürlüðü tarafýndan mevcut pompalara ilave olarak getirilecek 6 pompa ve jeneratörler sayesinde çalýþmalarýn daha da hýzlanacaðýný kaydetti.