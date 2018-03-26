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Mersin'de yurt dışı kaynaklı bahis çetesine yönelik operasyonda 6 kişi yakalandı

Mersin'de yasa dışı bahisten elde edilen paraları 'cebe havale' yoluyla transfer etmeye çalıştığı iddia edilen 6 kişi, polis tarafından yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatan suç örgütünün, banka hesaplarındaki paralara el konulmasının ardından yakalanmamak için yeni yöntemlere başvurduğunu tespit etti.

Ekipler, zanlıların, herhangi bir banka hesabına bağlı olmayan cep telefonlarına "cebe havale" yöntemiyle para göndererek transferleri bu şekilde gerçekleştirdiğini, telefonların sahiplerini ise yevmiye usulüyle çalıştırdığını belirledi.

Hareketlerin incelenmesinin ardından düzenlenen operasyonlarda, kentin farklı noktalarındaki ATM'lerde para akışı gerçekleştirdiği belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 10 cep telefonu, 11 farklı isimle düzenlenmiş kredi ve ATM kartları, sürücü belgesi, para çekme işlemleri sırasında ulaşımın kolay sağlanması amacıyla örgüt yöneticilerince kendilerine tahsis edilen iki motosiklet ve bir elektrikli bisiklet ile 35 bin 910 lira para ele geçirildi.

Polis ekipleri, ele geçirilen cep telefonlarında yaptığı incelemede de yasa dışı bahis olayının, yurt dışında olan ve internet üzerinden yazışmalarda kod ad kullanan örgüt yöneticilerince koordine edildiğini, bu kişilerin işsiz gençleri ve maddi durumu kötü olan öğrencileri para transferleri için kullandığını belirledi.

Ekipler, bu kişilerin kimliğinin deşifre edilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

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