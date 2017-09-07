Mersin'deki DEAŞ'lı teröristin üzerinden 5 kilo patlayıcı çıktı

Mersin'de dün polis merkezinde görevli nöbetçi polis memurunun duyarlılığı sonucu büyük bir faciadan dönülen bombalı saldırı girişimiyle ilgili soruşturma sürüyor. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, öldürülen Suriye uyruklu Abdulkader Alsebaee'nin (19), DEAŞ'ın uyuyan hücrelerinden biri olduğu ve Türkiye'ye 3 yıl önce ailesiyle birlikte giriş yaptığı belirlendi. Göçmen bürosunda da kaydı bulunan teröristin, Suriye'de iken kafasının sol tarafına isabet eden şarepnel parçası dolayısıyla yaralandığı ve uzun süredir Mersin'de fizik tedavisi gördüğü öğrenildi. Emniyet yetkilileri teröristin üzerinden bomba kemeri ve kemerin içerisine yerleştirilmiş halde yaklaşık 5 kilo civarında patlayıcı ele geçirildiğini bildirdi. Çok sayıda bilye ile güçlendirildiği tespit edilen patlayıcının cinsinin ise yapılan kriminal incelemesi sonrası belli olacağı ifade edildi.

Bomba kemeri yapımında kullanılan malzeme ve çok sayıda doküman ele geçirildi

Öte yandan, teröristin saldırı girişiminde bulunduğu polis merkezinin yaklaşık 100 metre yakınındaki evinde yapılan aramada ise bomba kemeri yapımında kullanılan malzemeler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili olarak teröristin birlikte yaşadığı babası ile üvey annesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltında olduğu, zanlıların ifadeleri doğrultusunda yeni gözaltıların da olabileceği kaydedildi.

Polisin duyarlılığı büyük bir faciayı önledi

Diğer taraftan, merkez Yenişehir ilçesindeki 50. Yıl Polis Merkezi önünde dün meydana gelen olayın, karakol önünde nöbet tutan polis memurunun duyarlılığı sayesinde faciaya dönüşmeden önlendiği vurgulandı. Saat 08.15 sıralarında gerçekleşen saldırı girişiminin, personelin değişim saatine denk geldiği, nöbetçi polisin merkeze doğru yaya olarak yaklaşan teröristi önce 'dur' ihtarı ile uyardığı, uyarılara rağmen yürümeye devam edince de havaya bir el ateş açtığı belirtildi. Bunun üzerine teröristin eliyle fünyeyi ateşlemek üzere hamle yaptığı, nöbetçi polis memurunun ise sarkan kabloları görünce teröriste ateş açarak vurduğu, yere düşen teröristin yaralı halde bombayı patlatmaya çalışması üzerine polisin ateş açmaya devam ettiği vurgulandı.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.