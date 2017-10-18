Mersin'deki gizemli kazıdan ilk görüntüler! MİT ve polis nöbet tutuyor...

Tarsus’ta üçüncü derece SİT alanında bulunan 82 evler Mahallesi’nde bir gecekonduda geçtiğimiz yıl 16 Kasım’da MİT, Özel Harekat polisleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından bir kazı başlatıldı. Büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen ve merak uyandıran çalışmalar halen sürerken kazı alanından görüntüler ‘Tarsus Gündem’ isimli bir yerel haber sitesinde yayınlandı.

Mahalle sakinlerinin bile özel izinlerle evlerine gidebildikleri kazı alanında, gecekondunun bahçesinde iki metre çapında ve beş metre derinliğinde büyük bir çukur açıldığı görülüyor. Çukurun ise yerin altında büyüyen bir alanın girişi olduğu tahmin ediliyor. Kazı çalışmalarının yerin on metre altına devam ettiği görülürken, kazı çalışmalarını Ankara’dan gelen özel bir ekibin yaptığı belirtildi. 20 kişilik bir personelin yerin altında kazı yaptığı çalışmaların Başbakanlığın bilgisi dahilinde olduğu daha önce açıklanmıştı.

Mahalle sakinleri arasında da kazı yeri ile ilgili birçok söylenti ortalıkta dolaşıyor. Söylentiler arasında polisin evde bomba aradığı en çok rağbet göreni. Kazının, 2012’de tarihi eser kaçakçılığı şebekelerini araştırırken öldürüldüğü iddia edilen polis memuru Mithat Erdal cinayetiyle ilgili olabileceği konuşuluyor. O tarihte, önce kendi tabancasıyla vurulduğu açıklanan Erdal’ı öldürdüğünü itiraf eden Hüseyin Yasak, 25 yıl hapse çarptırıldı. Polis memurunun eşi Sibel Erdal, soruşturmanın dönemin emniyet yetkililerince engellendiğini iddia ederek, üst makamlara dilekçe ile başvurmuştu. Eşinin bir suç şebekesi tarafından öldürüldüğünü öne süren Sibel Erdal, şüphelerini de bildirip geniş bir araştırma yapılması isteğini bu dilekçede iletmişti.

Vatan'da yer alan habere göre, bir diğer iddia ise 4 yıl önce polis memuru Nihat Erdal’ı öldüren definecilerin tarihi önemi büyük olan bir eseri gecekondunun bahçesine gömdükleri yönünde. Yine bu kişilerin başka kişileri de öldürüp bu alana gömdükleri ve polisin öldürülen kişilere ait cesetleri aradığı da ortaya atılan iddialar arasında.