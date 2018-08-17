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Mersin'deki SMS ile terör propagandası soruşturması sürüyor

Mersin'de dün sabah Büyükşehir Belediyesi'nin çağrı merkezi numarası üzerinden 'MERSİN153' kullanıcı adı ile gerçekleştirilen terör propagandasına ilişkin soruşturma çok yönlü sürerken, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 'İlk etapta sanki buradan girilmiş gibi görünse de derinlemesine incelendiğinde İstanbul’daki SMS firması üzerinden girildiği tespit edildi' dedi.

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"Yapılan incelemelerde bunun bir hacker olayı olduğu tespit ediliyor”
 
Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ağustos ayı toplantısında, konuya ilişkin  açıklamalarda bulunan Başkan Kocamaz, dün sabaha karşı 04.00 ile 04.30 saatleri  arasında 'MERSİN153' kullanıcı adıyla vatandaşlara SMS atarak yasa dışı terör örgütü  propagandası yapan grubun ve söz konusu propaganda içerikli SMS’in Mersin  Büyükşehir Belediyesi ile bir ilgisi olmadığını belirtti.
 
Bölücü terör örgütünün kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirilen olayın bir siber saldırı  olduğunu vurgulayan Kocamaz, "Tabi bizim yaptığımız araştırmalarda kullanılmayan bir  abone bağlantısından bu işin yapıldığı tespit ediliyor. Ama bildiğiniz gibi biz SMS  hizmetlerini bir operatör üzerinden alıyoruz. Onlar da bir alt taşeron kullanıyor bu konuda.  İlk etapta sanki buradan girilmiş gibi görünse de derinlemesine incelendiğinde  İstanbul’daki SMS firması üzerinden girildiği tespit ediliyor. IP numaraları belirleniyor ve  şu anda polis olayın üzerinde araştırmalarını sürdürüyor. Tabi firma ilk etapta kendi bu  sorumluluğu almak istemediği için 'sizin kendi hatlarınızdan yapılmış olabilir' diye ifade  ediyor. Ancak İstanbul’da polis SMS firmasının merkezini basıyor. Orada yapılan  incelemelerde bunun bir hacker olayı olduğu tespit ediliyor ve oradan girildiğine yönelik  tespit yapılıyor” ifadelerini kullandı.
 
“Biz uyanık olacağız, oyuna gelmeyeceğiz”
 
Polisin halen konu hakkındaki inceleme çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Başkan   Kocamaz, “Şu anda da bunun üzerinde çalışmalar devam ediyor. Ama bu arada da yaklaşık 2 milyon 567 bin kişiye ulaştırılmış bu SMS olayı. Yaklaşık 2 milyon kişi de daha  görmemiş. Onlara da gönderilmiş ama henüz telefonlar açılmadığı için görmemişler. Belki  şu anda bir kısmı açılmıştır. Yaklaşık 4 buçuk milyon insana ulaşıldığı, hatta eğer o anda  müdahil olunmasaymış belki 9-10 milyon kişiye ulaştırılacağı ifade ediliyor. Türkiye’nin  her tarafından vatandaşlar bizi arıyor. Tabi vatandaş kendi adına da endişeleniyor. Bir  15 Temmuz hadisesi yaşamışız. Bu 15 Temmuz hadisesinde yaşananlardan dolayı  vatandaş sanki kendisinin de bu örgütün bir elemanıymış gibi kendisine mesaj  gönderilmiş olmasından endişe ediyor. Ancak şu anda olaya polis el koymuş durumda.  İnşallah en kısa sürede ilgililer, bu işle alakası olanlar yakalanır. Biz ayrıca firma  hakkında da suç duyurusunda bulunacağız ve tazminat davası açacağız. Firma o  tazminattan kurtulmak amacıyla olayı sanki buradan gerçekleşmiş gibi göstermeye  çalışıyor ama bu er geç polisin yaptığı incelemeler neticesinde ortaya çıkacak" diye  konuştu.
 
Şu anda zaten hackerler aracılığıyla oradan gönderildiğine yönelik tespitlerin yapıldığını kaydeden Kocamaz, "Seçim sathına girdik ve 15 Temmuz'dan sonra yaşadıklarımızı  biliyoruz. 2011 yılında aynı kriptolar tarafından Tarsus’ta üzerimize kurulan kumpasları  biliyoruz. Biz uyanık olacağız, oyuna gelmeyeceğiz, sakin davranacağız ve yolumuza  Allah’ın izniyle aynı şevk ve heyecanla devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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