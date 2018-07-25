Mersin’deki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 PH 256 plakalı otomobil, D-400 karayolu Mersin-Tarsus istikameti Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında, refüje çarpıp karşı şeride savruldu.
Kazada araçta bulunan Yağmur Sabancı, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Eylem Özgün, İsmail Hakkı Şen ve Zafer Subaşı 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sabancı'nın cenazesi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.