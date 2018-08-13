Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde baraj gölüne giren genç boğuldu

Alınan bilgiye göre, iki arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla İncirlikuyu Mahallesi yakınlarındaki Berdan Barajı gölüne giren Erkan Can Gönül (22), bir süre sonra gözden kayboldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen su altı polisleri, yaptıkları aramada, Gönül'ün cansız bedenini, suya girdiği bölgeye yakın bir noktada buldu.      
 
Askerden yeni geldiği öğrenilen gencin cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.      

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA