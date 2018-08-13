Mersin'in Tarsus ilçesinde baraj gölüne giren genç boğuldu

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen su altı polisleri, yaptıkları aramada, Gönül'ün cansız bedenini, suya girdiği bölgeye yakın bir noktada buldu.

Askerden yeni geldiği öğrenilen gencin cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.