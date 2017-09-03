Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren baba kayboldu, oğlu boğuldu!

Mersin'in Tarsus ilçesinde denize giren baba kayboldu, oğlu boğuldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, İsmail Hakkı Yürük (55) ile 12 yaşındaki oğlu  Emirhan Yürük, akşam saatlerinde Kulak Mahallesi Akdeniz Sahili Yeniyatan  mevkisinde denize girdi.

Vatandaşlar denize giren baba oğlun denizden çıkmaması üzerine durumu  jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine Sahil Güvenlik botu ve arama kurtarma  ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kıyıya yakın yerde baygın vaziyette 12 yaşındaki Emirhan  Yürük'e ulaştı.

Küçük çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla  kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin baba İsmail Hakkı Yürük'ü arama çalışmalarını sürdüğü  öğrenildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Parke taşlarıyla halk otobüsüne saldırıp, yolcuyu darp ettiler

Parke taşlarıyla halk otobüsüne saldırıp, yolcuyu darp ettiler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA