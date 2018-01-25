Mervan Barguti'nin eşine fahri hemşehrilik beratı verildi

İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistin'in Fetih Hareketi liderlerinden Mervan Barguti'nin eşi Fedva Barguti'ye, Eyüpsultan Belediyesi tarafından "fahri hemşehrilik beratı" verildi.

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu'nun davetlisi olarak İstanbul'da bulunan ve aralarında Barguti'nin eşinin yer aldığı Filistin heyeti, Eyüpsultan Belediyesi'ni ziyaret etti.

Heyeti, TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın karşıladı.

Turan, yaptığı açıklamada, Filistin davasının çilesini çekmiş, yıllardır halkın meşru temsilcileri olarak sıkıntılar içerisinde görev yapan milletvekillerini ağırladıklarını söyledi.

Türkiye'nin Filistin davasına verdiği önemin herkes tarafından iyi bildiğini vurgulayan Turan, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz başta olmak üzere tüm milletimiz, Filistin'in haklı davasının yanındadır. Bu tarih boyunca da böyle olmuştur." dedi.

Turan, Türkiye'nin Filistin ile çok güçlü tarihi bağları olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Mekke ve Medine'den sonra en kutsal kentlerden biri olan Kudüs, Filistin'in kalbindedir. Filistin insanlığın merkezidir. Barış diyarıdır. Ancak bugün İsrail ve destekçilerinin uygulamaları altında maalesef savaş diyarına, zulüm merkezine dönüşmüştür. Millet olarak her zaman Filistinlilerin haklı davasının yanında olmuşuzdur.

Filistin'e barış gelmeden İslam coğrafyasına barışın gelmesi mümkün değildir. İslam coğrafyasına barış gelmeden de dünyaya barış gelmesi mümkün değildir. O yüzden dünya barışının kilidi, Filistin ve Kudüs meselesidir. Biz yüzyıllarca barış ve huzur içerisinde Kudüs’e hizmet etmiş, Filistin ve bölgeyi adaletle yönetmiş ve hükmetmiş bir milletin torunları olarak bundan sonra da barış ve huzura hizmet etmeye devam edeceğiz. Barış ve huzurun gerçekleşmesi ve gelmesi için elimizden geleni yapacağız."

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını "dünya barışına intihar dalışı" olarak niteleyen Turan sözlerini şöyle tamamladı:

"6 Aralık cinnet kararından sonra Orta Doğu'daki dengeler, yine savaşın lehinde tarumar olmuş ve bozulmuştur. Yine savaşı, zulmü, adaletsizliği, gasbı ve işgali destekleyen Trump yönetiminin bu tutumuyla maalesef Orta Doğu'ya barış değil, savaş getirilmiştir. Buna karşı en güçlü duruşu Türkiye göstermiştir. Bizim nezdimizde Kudüs, Filistin’in değişmez başkentidir. Bu yönde güçlü bir karar alınmış ve bütün dünyaya ilan edilmiştir."

"Bu berat Türk milletinin hassasiyetini gösteriyor"

Eyüpsultan Belediye Başkanı Aydın ise Türkiye'ye gelen misafirlerin kendisini ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Filistin davasına ve özgür Kudüs'ün oluşması konusunda gerekli hassasiyeti göstermeye çalıştıklarını belirten Aydın, geçen ay 70 kişilik bir heyetle Kudüs'ü ziyaret ettiklerini ifade etti.

Aydın, İstanbul'dan Filistin'e bir irtibat kurmak istediklerini dile getirerek, ''Moral vermek ve yanlarında olduğumuzu belirten bir sembol çalışması yapalım dedik. Bu amaçla milletvekilimizi ve heyetimizi ağırladık. Sayın Barguti'nin eşine de şehrimizin 'fahri hemşehrilik beratını' takdim edeceğiz. Bu beratın şehrimizin, ümmetimizin ve bütün Türk milletinin Filistin'e ve Kudüs'e olan bağlılığını, hassasiyetini, sevgisini, muhabbetini bir anlamda sembolize ettiğini düşünüyoruz.''​ ifadelerini kullandı.

Filistinli heyetin başkanı Muhammed Allaham da Türkiye'nin Filistin meselesine gösterdiği tavrının her türlü takdiri hak ettiğini vurgulayarak, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu konuda emeği geçen ve mazlum halka umut aşılayan Türk milletine teşekkür etti.

"Türkiye'ye Filistin halkının selamlarını getirdim"

Fedva Barguti ise Filistin'deki halkın ve esirlerin selamlarını Türkiye'ye getirdiğini söyledi.

Barguti, eşinin 16 yıldır tutuklu bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Orada imanın nuru vardır. Onun dışında bir şey bulunmamaktadır. Türkiye'nin öncülüğünde alınan kararlar-özellikle Trump'ın kararına karşı çıkmak-emin olun oradaki esirlerimizi çok mutlu etti. Türk halkının arasında olmak beni çok mutlu ediyor. Bugün ki davranış beni çok mutlu etti. Oradaki bütün kadınların acılarını dindirmek için böyle bir ödül sistemine başvurmanız gerçekten bizi daha güçlü kılacaktır ve mücadelemize devam etmiş olacağız. Kendi adıma ve heyetimiz adına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerine, bütün Türk halkına şükranlarımı sunmak istiyorum." ​

Konuşmaların ardından Turan ve Aydın, Fedva Barguti'ye "fahri hemşehrilik beratı" takdim etti. Heyette yer alan diğer milletvekili ve konuklara ise çeşitli hediyeler verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Heyetin belediyedeki toplantısı daha sonra basına kapalı devam etti.