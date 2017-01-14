Mesele Erdoğan meselesi değil Türkiye meselesi

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalar yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi konusunda önemli noktalara değindi.

Yeni sistem tek adamlığa giden bütün kapıları kapatıyor

Cumhurbaşkanın cezai sorumluluğunun bulunmadığını, sadece "vatana ihanetle" suçlanabildiğine işaret eden Bekir Bozdağ, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şimdi biz ne getiriyoruz? İşlediği iddia edilen bütün suçlardan dolayı cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunu getiriyoruz. Kapsamı genişletiyoruz. 550 milletvekilinden 413'ünün kararıyla bu iş yapılırken, şimdi 600'e çıktığı halde 400'ünün oyuyla cumhurbaşkanını suçlandırmanın yolunu getiriyoruz. Bu hukuk devletini güçlendirir mi zayıflatır mı? Tek adam böyle olabilir mi? Şimdi tek adamlığa izin verir mi bu sistem? Tek adamlığa giden bütün kapıları kapatıyor ve hukuk devletini de güçlendiriyor."

Mesele "Tayyip Erdoğan" meselesi değil, Türkiye meselesi

Meselenin "Tayyip Erdoğan" meselesi değil, Türkiye meselesi olduğunun altını çizen Bozdağ, sözlerini şöyler sürdürdü:

"Şimdi herkes diyor ki, 'Tayyip Bey için bu getiriliyor.' Bu, Tayyip Bey için getirilen bir iş değil. Eğer Tayyip Bey için getirilmiş olsa zaten bugün yasamada da yürütmede de daha fazla bir yetkisi var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin bu konudaki yaklaşımı şu; her zaman Tayyip Erdoğan gibi güçlü lider olmaz. Her zaman AK Parti gibi halkla bu kadar bütünleşmiş bir parti olmaz. Biz öyle bir sistem kuralım ki daima bu sistem siyasi istikrar doğursun, güçlü iktidar kursun. Kriz ve kaosla sonuçlanacak süreçlere de izin vermesin."