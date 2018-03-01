'Meskun mahal çatışması Cinderesi ve Raco'da gerçekleşmeyecek'

Güvenlik ve Terör Uzmanı Coşkun Başbuğ, 24 TV yayınında JÖH'ler ve PÖH'lerin neden Afrin'de olduğunu açıkladı.

Raco ve Cinderesi'nin, Afrin'in en büyük iki yerleşim yeri olduğuna dikkat çeken Başbuğ, "Malumunuz ben son günlerde operasyon bölgesinde çok bulundum. Mehmetçiğin yapacağı operasyondan kaçan terör örgütü mensupları, kirli işlerini yaptırabilmek için yanlarında sivil halkı götürdüğü şeklinde duyumlar var. Geçtiğimiz günlerde de şahit olduk; 4 tane yaşlı insanı canlı bomba olarak kullanarak Mehmetçiğe tuzak kurdular" dedi.

Bölgenin her türlü mayından temizlenmesi ve ayıklanmasına da değinen Başbuğ, "Bir haftalık operasyondan bahsediyorsak, bölgenin bubi tuzaklarından temizlenmesi gerekir. Operasyon ancak o şekilde bu kadar süreyi kapsayabilir. O da herşey yolunda giderse tabi. Zaman, iklim şartları ve karşılaştığumuz tabloda bu süreye etkendir" dedi.

Asıl meskun mahal çatışmasının Afrin'de yaşanacağını söyleyen Başbuğ, "Ben, cılızda olsa Cinderesi ve Raco'da bir çatışma yaşanacağını düşünmüyorum. Büyük mescun mahal çatışmasının, örgüt direnç gösterirse Afrin'de yaşanacağını düşünüyorum. Örgüt ABD'den aldığı akılla bütün planı Afrin'e yönelik yaptı. Bütün yığınaklarını o bölgede yaptı. Afrin'i Mehmetçik, JÖH, PÖH ve ÖSO unsurları sokak sokak, hane hane ezberlemiş durumda. Dolayısıyla bu çemberden çıkış yok. Ya yok olacak bu teröristler ya da teslim olacak. Bölgede, sürecin hızlı ilerleyeceği kanaatindeyim. Bir tek zaman alacak husus, dediğim gibi o bölgenin pis tuzaklardan arınması ve temizlenmesi. Onun haricinde esas büyük sorunu ve çatışmayı Afrin bölgesinde bekliyorum." dedi.

JÖH'ler ve PÖH'ler neden Afrin'de?

JÖH'lerin ve PÖH'lerin bunun için yetiştirildiğini belirten Başbuğ, "Mescun mahal çatışması, adı üstünde olduğu üzere yerleşim yeri olduğu yerdeki sivillerin içinde bulunduğu bir çatışmadan bahsediyoruz. Burada gerçekleşecek olan operasyon, teknik bilgi ve donanım isteyen bir operasyon. Bunun için bütün dünyada da uygulaması böyledir. Özel yetişmiş birlikleri sahaya sürersiniz. Bunların yaptığı bütün eğitimler oradaki günahsız sivilleri ayıklamak, saklananı ortaya çıkarmak. Özellikle de bubi tuzakları, yani yakın muharebe dediğimiz kendine has bir çatışma ortamı barındıracak olan sahaya yönelik. Dolayısıyla gerideki mehmetçikin, yani bildiğimiz standart savaşta kullandığımız Mehmetçiğin bu sahaya sürülmesi doğru değil. Bunu ancak kuşatmak maksatta kullanabilirsiniz. Esas işi bitirecek unsurlarınız, JÖH'ler ve PÖH'lerdir" dedi.

(Akşam)