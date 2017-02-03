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Meslekten ihraç edilen 18 öğretmen gözaltına alındı

Malatya merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 18 öğretmen gözaltına alındı.

  • İHA
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Konuyla ilgili Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Malatya’da Cumhuriyet Başsavcılığınca; FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında: FETÖ/PDY Terör Örgütü ile iltisaklı irtibatlı oldukları gibi gerekçelerle Milli Eğitim Müdürlüğünden KHK ile ihraç edilen öğretmenlere yönelik Malatya merkezli toplam 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 18 kişi gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.
 

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