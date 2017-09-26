Meslekten ihraç edilen FETÖ'cü eski komiser tatilde gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde komiser olarak görev yapan 29 yaşındaki F.D., yayınlanan KHK ile görevinden ihraç edildi. Bir süre sonra ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen F.D. hakkında Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesince tutuklama kararı çıkarıldı. Bodrum’a tatil amaçlı gelen şüpheli, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla kaldığı otelde gözaltına alındı.

Bodrum Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlının gün içerisinde FETÖ/PDY üyesi olmak suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.