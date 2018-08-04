Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Meslekten ihraç polisler Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi meslekten ihraç edilmiş 3 polis, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

  • AA
  • 8
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

"Hudut kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, 1. derece askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçma girişiminde olan bir grubu tespit etti.

Yakalanan gruptakilerin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile polislikten ihraç edilen Ramazan S. (33), Bahtiyar Ş. (27) ve Burhan S. (32) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin işlemleri sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Terör örgütü PKK/YPG çocukları zorla alıkoymaya devam ediyor

Terör örgütü PKK/YPG çocukları zorla alıkoymaya devam ediyor

Banyonuza koymamanız gereken eşyalar

Banyonuza koymamanız gereken eşyalar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA