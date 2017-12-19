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Mesut Yılmaz ölen oğlu Yavuz Yılmaz'ı kendi elleriyle mezara koydu

Acılı baba Mesut Yılmaz, ceketini çıkarıp ölen oğlu Yavuz Yılmaz'ı kendi elleriyle mezara koymuş.

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38 yaşında yaşamına son veren oğlu Yavuz Yılmaz'ın acısını yaşayan Mesut Yılmaz; ceketini çıkardı, oğlunu mezarına elleriyle koydu.
 
DÜN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
 
Beykoz'daki evinde intihar eden Yavuz Yılmaz için dün Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisinde cezane töreni düzenlendi.
 
SİYASET DÜNYASI YALNIZ BIRAKMADI
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere birçok siyasi isim Mesut Yılmaz'ı bu acı gününde yalnız bırakmadı.
 
OĞLUNU KENDİ ELLERİYLE MEZARA KOYDU
 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisinde kılınan namazdan sonra cenaze defnedilmek üzere Kanlıca Mezarlığı'na götürüldü.
 
Acılı baba Mesut Yılmaz, burada ceketini çıkardı ve mezarın içerisine girdi. Oğlunu elleriyle toprağa veren Mesut Yılmaz'ın acısı, gözlerinden okunuyordu.
 

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