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Mete Yarar: FETÖ, ABD'deki Türklere kumpas kuruyor

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, FETÖ'nün ABD'deki Türklere karşı kumpas kurduğunu söyledi. Yarar, 'Kim vatanseverse FBI'a binlerce mail atıyorlar, 'bu adam devlet ajanı' diyorlar. ABD'de FETÖ'ye karşı mücadele edenler şu an soruşturma geçiriyor' diye konuştu.

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Güvenlik uzmanı Mete Yarar, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalar yaptı.
 
Yarar şöyle konuştu:
 
Bu karışık bölgede Türkiye kimin tarafında olursa dengeyi değiştirecek bir ülkedir. Şu an ABD'den Avrupa'ya kadar birçok ülkede ekonomik ve siyasi anlamda gerginlikler var.
 
Rusya, siyasi ittifak baz alındığında Türkiye ile arasının bozulmasını istemez. Bizi nereye çekerlerse çeksinler, biz yeter ki doğru yerde duralım.
 
Bu coğrafyanın her tarafı Halep, her yerde insanlar öldürülüyor.
 
'30 YILLIK ARŞİV FETÖ'DE!'
 
Devlette FETÖ'cü kalmadığı düşünenler yanlış düşünüyor. Onlardaki arşiv kimsede yoktur. 30 yıllık devletin arşivi bunlarda, kimin ne olduğu ne yapacağını biliyorlar.
 
'AYNISINI ABD'DE YAPIYORLAR'
 
FETÖ barındığı yer ABD, gücünü oradan alıyor, politikalarını orada belirliyor. FETÖ'cüler Türkiye'de ne yapıyorsa aynısını ABD'de de yapıyorlar. Kim elini kaldırırsa onun elini kırıyorlardı, orada da yapıyorlar.
 
'BAZI TÜRKLER GERİ DÖNEMİYOR'
 
Kim vatanseverse FBI'a binlerce mail atıyorlar. Türkiye'deki kumpasların aynısını yapıyorlar. Vergiyle ilgili şikayet ediyorlar. 'Bu adam devlet ajanı' diyorlar. ABD'de FETÖ'ye karşı mücadele eden Türkler şu an soruşturma geçiriyor. Bunlar soruşturmalar yüzünden bazı Türkler ABD'ye geri dönemiyor.

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HASAN21.12.2016 11:48
BU MÜNAFIK PAPAZ VE KUKLALARI DÜNYA YIKILSIN HERKES ÖLSÜN PAPAZ EFENDİLERİ KALSIN DER, BU ŞEREFSİZ HAİN ALÇAKLAR...
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