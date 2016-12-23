Mete Yarar: Hesap dönüyor! PKK'nýn eylem tarzý deðiþti

Habertürk TV'de Veyis Ateþ'e konuþan güvenlik uzmaný Mete Yarar, ABD'nin Türkiye'ye uyguladýðý çifte standart ve Türkiye'nin ABD'ye verdiði yanýt hakkýnda çarpýcý deðerlendirmelerde bulundu.

TÜRKÝYE'NÝN ABD'YE CEVABI: SENÝN YAPTIÐINI YAPIYORUM

"Hiç kimsenin Türkiye'ye 'biz seninle beraberdik, sen niye Rusya'yla çalýþýyorsun' deme hakký yok. Senin yaptýðýnýn aynýsýný yapýyoruz kardeþim" ifadelerini kullanan Mete Yarar, "sen PYD'yi desteklerken, PYD'yi alýp DAEÞ'le mücadele ederken iyiydi de, ben þimdi ÖSO'yla bölgemde, hemen sýnýrýmdaki DAEÞ'i bölgemden ileri iterken ne oldu? Yapamazsýn resti nereden geldi? Sen binlerce kilometre öteden gelip 'benim ülkem tehdit altýnda diyeceksin, ama benim sýnýrýmda bu adamlarýn olmasýna müsade etmemi isteyeceksin" þeklinde konuþtu.

Mete Yarar sözlerini þöyle sürdürdü:

Türkiye bugün aynen þunu yapýyor: 'Senin bana yaptýðýný yapýyorum' diyor. Ben seninle müttefikim, hiç bozmadým diyor. Sen yine Ýncirlik'i kullanmaya devam et diyor. Senin bana yaptýðýný ben sana yapýyorum diyor.

Þimdi de Rusya'yla çalýþýyorum diyor. Ayný senin Rusya'yla çalýþtýðýn gibi diyor.

"ÝZÝN ALMADAN MÜTTEFÝK ÜLKENÝN MERKEZÝNDE BOMBA PATLATAMAZLAR"

PKK son dönemde, özellikle silahlý ÝHA'larýn girmesi, özel harekat birliklerinin bölgeye gitmesiyle beraber daðda hatýrý sayýlýr bir eylem yapabilecek durumda deðil.

Bunu yapamayan örgüt döner ve etrafa bakar. Hiçbir örgüt birden fazla devletin ve istihbarat örgütlerinin desteðini almadan asla yaþayamaz. 40-50 bin kiþiyi barýndýracak, ikmal yapacak, silah ve malzemesini verecek birisinin sponsorluðuna ihtiyacý olur.

Þöyle bir bakar. "Ben daðda bir þey yapamýyorum" der. "Bombalý eylem yapabilir miyim, yapamaz mýyým"ýn cevabýný öbür tarafta arar. O örgütün ipinin boyunu sponsorlarý belirler. Hiçbir örgüt, müttefik bir ülkenin merkezinde bombalý eylem yapamaz. Ýzin almadan yapamaz.

TÜRKÝYE'YE "SEN FAZLA ÝLERÝ GÝTTÝN" MESAJI

Bu izni verenler diyor ki Türkiye'ye: Kardeþim sen bu taraflarda biraz fazla ileri gittin. Ben yaparým ama sen yapamazsýn diyor.

Bakýn o uçaklarýn askerlerimizi vurmasý, Bölgede bazý operasyonlarýn durdurulup (Rakka operasyonu) DAEÞ'in þu anda bölgeye adam sevk etmek için rahat býrakýlmasý, kim tarafýndan yapýldýðýný bilmediðimiz füze atýþlarýnýn oluþmasý vb örnekler yaþanýyorsa, demek ki birileri "kardeþim sen fazla oldun" diyor.

BU HESAP DÖNECEK

Bu hesap dönecek. Þu anda Türkiye kýrýlma noktalarýný geçiyor. Birinci kýrýlma noktasý, daðdaki. O kýrýldý. Zaman zaman daðda sýkýntýlý olay yaþarsýnýz ama büyük olay yaþamazsýnýz artýk. Eylem tarzýna bakýn. Eylem tarzý DAEÞ'in tarzýna döndü. Tamamen canlý bomba ve bombalý araç. Çünkü ne zaman 40-50 kiþilik bir grup oluþturmaya kalksalar anýnda kafasýna biniyor devlet.

Ýkinci kýrýlma noktasý da sahadaki bölüm. Evet sahada bombalý eylemleri yapýyorlar ama her attýklarý bombada bu millet daha da ayaða kalkýyor.

Kaynak: Haber7