Mete Yarar: Münbiç'te yığınak yapacaklar

Afrin zaferinin şifrelerinin masaya yatırıldığı 24 TV'de Mete Yarar gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sincar mesajını değerlendiren Yarar "TSK teknoloji anlamında, personel anlamında birçok yerde aynı anda operasyon gerçekleştirebilecek kapasitede" dedi.

DEMOGRAFİK DEFORMASYON

Fırat'ın doğusu ve Münbiç'in terörden arındırılacağını söyleyen yarar "Bugün PYD bölgelerinde ağırlıklı olarak Arapları görmemiz gerekirken Irak'tan getirilen Kürtleri görüyoruz" ifadeleriyle bölgede demografik yapıdaki deformasyona dikkat çekti.

Yarar "Afrin Harekatı sivil hassasiyeti sebebiyle uzun sürdü. ABD, Rakka operasyonunu, Musul operasyonunu yaparken ortada şehir bırakmadı. BBC muhabirleri Rakka'ya girdiklerinde bir tane sivil görmediklerini söylemişlerdi." dedi.

YERLİ VE MİLLİ SİLAHLARIN ÖNEMİ

Yerli ve milli silahlarımızın terör operasyonlarında üstlendiği kritik görevleri açıklayan Mete Yarar " Hem sınırı temizledik hem Fırat Kalkanı'nı yaptık hem de içerideki teröristleri temizledik. Ekipman ve mühimmatları dışarıdan alıyor olsaydık,bunları yapamazdık. Tüm İslam coğrafyası operasyon için dua etti. Bu operasyon Türkiye'nin etki alanını da göstermiş oldu. Dostu, düşmanı görmüş olduk. Türkiye sadece oyun bozmadı, oyun kurmak için kendi taktiğini - güvenli bölgeyi- masaya sürdü." ifadelerine yer verdi.

MÜNBİÇ UYARISI

"ABD'li generaller 15 Temmuz'da muhataplarıyla görüşemediklerini söylemişlerdi. Onların muhatabı normalde Genelkurmay başkanıdır, siyasettir ama muhatap olarak kabul ettiklerinin aslında darbeciler olduğunu anlıyoruz" diyen Mete Yarar "Kaçan teröristler hafif silahlarıyla birlikte geldikleri yerlere geri döndü. Münbiç'te yığınak yapacaklar" uyarısında bulundu.

Kaynak: Güneş