Mete Yarar: Türkiye'ye geçiş yapan son grup PKK'lı değil

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

"AMERİKALILAR DEMEK İSTEMİYORUM AMA…"

Münbiç'ten son dönemde Türkiye'ye geçiş yapan teröristlerin Amerikan silahlarıyla donatıldığını ifade eden Yarar elinde ayrıntılı fotoğrafların olduğunu söyleyerek "Normalde PKK'lılar geçerken suratlarını gizlemezler. Bu gelen ekibin tamamına yakını suratlarını kapatmışlardır. Kılık kıyaetlerre bakarsanız adamların bacak yapılarına ve vucut yapılarına bakarsanız; adamlar bildiğiniz klasik terörist değil, yani spor yapmış eğitilmiş, bir yerlerde birikim sahibi olmuş bir grup geçti. Amerikalılar demek istemiyorum ama PKK'lı olduklarını düşünmüyorum. Biz baktığımızda anlarız; baktığımızda bacak yapısı bize bir askerin asker olup olmaığını ortaya koyar. Çok açık ve net söyleyebilirim kullandıkları Amerikan yapısı silahlardır. Bu neyi gösteriyor yine geçen seferki yapılan operayonun aynısını çekmeye başladılar; Bu bölgeye doğru bir kuvvet kaydırması ve bugün konuştuğumuz konular ve "Afrin operasyonu nereye gidiyor", "Afrin'de bir batağa mı saplanıyoruz" mevzusunu açmak için yaratılmaya çalışılan yere doğru sürüklemeye çalışıyorlar." dedi.