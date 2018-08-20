Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Erzurum'un Oltu, Narman, Şenkaya ve Olur ilçeleri için kuvvetli yağış, sel ve su baskını uyarısında bulundu Meteoroloji, Erzurum'un 4 ilçesi için kuvvetli yağış, su baskını ve sel uyarısı yaptı.