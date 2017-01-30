Meteoroloji’den 12 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Meteoroloji, yarın ve çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.
- İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı Doğu illerinde yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, yurdun doğu kesimlerinde yarın ve çarşamba günü beklenen kar yağışlarının Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Tunceli, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Elazığ’ın doğu, Van’ın ve Erzurum’un güney kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm ve üzeri) şeklinde olması bekleniyor.
Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ile özellikle çığ tehlikesi) dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.
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