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Meteoroloji Antalya için fırtına uyarısında bulundu

Antalya'da Kaş-Demre arası açıklarda fırtına bekleniyor.

  • AA
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Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Fethiye-Demre arasında kuzey ve batı yönlerden devam eden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, yarın sabah saatlerine kadar süreceği ve rüzgarın Kaş-Demre arasında 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği ifade edildi.
 
Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere ilgililer ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiği kaydedildi.

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