Bugün İstanbul'da sıcaklıkların 27 dereceye kadar çıkması bekleniyor

Öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Bolu, Aydın, Muğla ve Manisa’nın doğusu, Antalya’nın iç ve batısı, Karabük, Uşak ve Afyon’un güney kesimleri ile Kütahya ve Burdur'un batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İstanbul'da bugün sıcaklığın 27 derece olması bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.