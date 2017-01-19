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Meteoroloji gelecek hafta için uyardı! Kar geri geliyor

Önümüzdeki hafta ortasından itibaren Marmara ve İstanbul'da sıcaklıklar yeniden sıfırın altına düşecek. Marmara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

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Önümüzdeki hafta hava daha da soğuyor! Kar yağışı geri geliyor.
 
Bugünden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklarda 3 ila 6 derecelik düşüş bekleniyor. Önümüzdeki hafta ortası hava daha da soğuyacak. 
 
İstanbul'da cuma günü kuzeyli rüzgar etkili, yer yer yağmur bekleniyor. Cumartesi günü güneş yüzünü gösterecek ancak hava soğuk olacak. 
 
Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in aktardığı bilgilere göre, sıcaklıklar cuma ve cumartesi daha da düşecek.
 
Bu soğumayla beraber Marmara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. 
 
Önümüzdeki hafta ortası Marmara ve İstanbul'da sıcaklıkların yeniden sıfırın altına düşmeye başlıyor. Marmara bölgesine yeniden kar gelebileceğini belirten Öztel, "Bu tahminler 25-26-27 Ocak tarihleri için. Tam 1 hafta olduğu için kesin bir dille 'İstanbul'a kar geliyor' diyemiyoruz. Ancak İstanbul'a soğuk hava geleceği kesin" dedi. 
 
Öztel, tahmin edilen yağışlı sistemin geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kadar kuvvetli olmadığını söyledi. 
 
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, bugün  Marmara, Ege, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Kars, Ardahan, Iğdır, Bolu, Düzce, Sivas, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Yağışların yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Tokat, Amasya, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
 
Cuma günü yurdun kuzey kesimlerinde yağışlı sistem etkili olacak. Karadeniz'deki yağışlar hafif şiddetli olacak. Siirt'in güney kesimleri, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağış var. Yağışlar Hakkari'de kar, Şırnak'ta yağmur şeklinde olacak. 
 
Kuzey kesimlerdeki yağışlarda Karadeniz kıyılarında yağmur, diğer bölgelerde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. Kuzeybatı'daki kuzeyli yağışlar rüzgarın etkisi devam ediyor. Kuzey Ege'de yer yer fırtına şeklinde esecek. Sıcaklıklarda düşüş devam edecek. 

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