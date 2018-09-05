Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.
- AA
Bu gece yarısı başlayıp öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen yağış açıklamasında şunlar kaydedildi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece ve yarın öğle saatlerine kadar Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.