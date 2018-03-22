Meteoroloji gözlem istasyonu sayısı bin 856'ya çıktı

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla AA muhabirine açıklama yaptı.

Artık her zamankinden daha fazla hava koşullarına hazır, iklim dostu ve su temelli olunması gerektiğini vurgulayan Güneş, bu nedenle Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Milli Meteoroloji ve Hidroloji Servisleri'nin (NMHSs) en önemli önceliğinin, yaşamları, geçim kaynaklarını, mülkleri korumak olduğunu söyledi.

WMO'nun üyelerinin dünyanın iklimini küresel çapta izleyebilmelerine yardımcı olduğunu aktaran Güneş, böylece üyelerin değişen iklim koşullarına en iyi şekilde uyum sağlaması ve riskleri yönetmesi imkanı bulduğunu ifade etti.

Güneş, WMO'nun üyesi olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, hava ve iklimi anlamak, meteorolojik kaynaklı afetlerin neden olduğu can ve mal kayıplarını azaltmak, Türkiye için gelişmiş araştırma, gözlem ve tahminler hazırlamak amacıyla son 15 yılda önemli teknolojik yatırımlar yaptığını belirtti.

Genel Müdürlük tarafından artık saatlik veya günlük gözlem yerine, bugün tamamı otomatik olan gözlem sistemlerinden dakikalık veri elde edildiğine dikkati çeken Güneş, "Türkiye genelindeki otomatik meteoroloji gözlem istasyonu sayısı son 15 yılda 31'den bin 856'ya çıkarıldı." bilgisini verdi.

Bunların bin 631'inin otomatik meteoroloji gözlem istasyonu olduğunu aktaran Güneş, şu bilgileri verdi:

"73'ü, havaalanı otomatik meteoroloji gözlem istasyonu, 81'i deniz otomatik meteoroloji gözlem istasyonu, 20'si özellikle şiddetli yağışlar dolu, taşkın ve selleri önceden belirleyebilmek ve tutarlılık oranlarını artırmak gayesiyle kurulan meteoroloji radarı, 41'i Türk Silahlı Kuvvetler, havacılık, enerji ve afet yönetimi başta olmak üzere birçok alanda gerekli tedbirlerin alınmasına katkı sağlamak gayesiyle kurulan Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi, 10'u ise uçuculuk faaliyetlerine katkı sağlamak ve bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere kurulan Yüksek Atmosfer Gözlem Sistemidir."

"Vatandaşlar güvenilir ve ücretsiz olarak bilgilere ulaşabiliyor"

Dünyanın en ileri teknolojileri kullanılarak kurulan meteoroloji istasyonları sayesinde her yerden istenilen noktanın anlık hava durumuna ve tahminlerine artık en kısa sürede ulaşılabildiğine dikkati çeken Güneş, Android ve İOS hava durumu uygulamaları ile vatandaşların güvenilir ve ücretsiz olarak hava durumu bilgilerine, deniz tahminlerine, uydu ve radar görüntülerine ulaşabildiğini kaydetti.

Saatlik, günlük, 5 günlük, haftalık tahminlerin yanı sıra aylık ve mevsimlik tahminler yapmaya başladıklarını vurgulayan Güneş, sözlerini şöyle tamamladı:

"2017 yılında 385 adet meteorolojik uyarı ve değerlendirme yayınlanmıştır. Bu uyarı ve değerlendirmeler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı birimlerine, medya kuruluşlarına, yerel ve idari birimlere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve vatandaşlara (SMS, telefon, faks, e-posta, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İnternet Sitesi, Meteorolojinin Sesi Radyosu, sosyal medya hesapları Facebook, Twitter, ulusal televizyon ve radyo kuruluşlarının yayın ve bağlantılarına katılımla) marifetiyle iletilmiştir. Bunun yanında yapılan tahmin ve uyarılar tedbir alınması gayesiyle 81 ilimizden vali, belediye başkanları, kaymakam, bölge müdürleri, muhtarlarımız ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yetkilileri dahil 50 bin ilgili kişiye SMS vasıtasıyla iletilmektedir."