Meteoroloji İstanbul için alarm verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndan, "İstanbul'da akşam saatlerinde başlayacak yağışların gece saatlerinde etkisini arttırması beklendiğinden, özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde sel riski bulunmaktadır." uyarısı yapıldı.

Yapılan son tahminlere göre İstanbul ilinin genelinde akşam saatlerinde başlayacak yağışların gece saatlerinde etkisini arttırması beklendiğinden, özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde sel riski bulunmaktadır. Söz konusu il ve ilçelerde; köprü, menfez, altgeçit vb. yapılarda, derelerin yan kollarının birleşim yerlerinde ve akış güvenliğinin kritik olduğu noktalarda meydana gelebilecek taşkınlara karşı vatandaşlarımızın, ilgili kurum ve kuruluşların hazırlıklı ve dikkatli olması önem arz etmektedir.