Meteoroloji: Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına bekleniyor
Meteorolojiden yapılan açıklamada, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
- İHA
Açıklamada, “Rüzgarın yarın (Perşembe) Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.
Fırtınanın 30.09.2017 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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