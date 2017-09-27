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Meteoroloji: Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına bekleniyor

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

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Açıklamada, “Rüzgarın yarın (Perşembe) Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli olunması gerekmektedir” denildi.
 
Fırtınanın 30.09.2017 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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