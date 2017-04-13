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Meteorolojiden Diyarbakır için sağanak uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, vatandaşları gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyardı.

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Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, 14 Nisan Cuma günü bölgemizde görülecek olan yağışların kuvvetli (21-50 mm) sağanak ve zamanla gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

Özellikle Diyarbakır ve Batman’ın kuzey ilçelerinde (Kulp, Lice, Hani, Hazro, Silvan, Ergani, Sason, Kozluk), Siirt ve Şırnak’ın ise kuzey ve doğusundaki ilçelerde (Baykan, Pervari, Eruh, Şirvan, Beytüşşebap, Uludere) çok kuvvetli (51-75 mm) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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