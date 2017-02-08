İstanbul'a hafta sonu kar geliyor! (Kar ne zaman yağacak)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı 5 günlük hava tahminine göre, İstanbul'da cumartesi günü karla karışık yağmur, pazar günü ise tüm Marmara, Karadeniz ve doğı illerinde kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

Orta Akdeniz için fırtına uyarısı

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Orta Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli fırtına beklendiğini, vatandaşların bu konuda dikkatli olmasını istedi.

Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Orta Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına beklendiği bildirildi.

Yetkililer, fırtınaya karşı vatandaşları uyarırken, rüzgarın şiddetini akşam saatlerinde keseceği belirtildi.