İstanbul'a hafta sonu kar geliyor! (Kar ne zaman yağacak)
İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre, İstanbul'da cumartesi günü karla karışık yağmur, pazar günü kar yağışı bekleniyor. İşte İstanbul için ayrıntılı hava tahmin raporları...
- İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı 5 günlük hava tahminine göre, İstanbul'da cumartesi günü karla karışık yağmur, pazar günü ise tüm Marmara, Karadeniz ve doğı illerinde kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.
Orta Akdeniz için fırtına uyarısı
Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren Orta Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli fırtına beklendiğini, vatandaşların bu konuda dikkatli olmasını istedi.
Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Orta Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde fırtına beklendiği bildirildi.
Yetkililer, fırtınaya karşı vatandaşları uyarırken, rüzgarın şiddetini akşam saatlerinde keseceği belirtildi.
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