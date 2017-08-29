Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor! Topbaş'tan flaş açıklama: Teyakkuz durumundayız

AA muhabirinin İstanbul Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, öğleden itibaren kuvvetli esecek olan rüzgarın, akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın saat 02.00'den itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Bugün, yarın ve yarından sonra parçalı bulutlu havanın etkili olacağı İstanbul'da, bugün öğleden sonra Trakya'dan başlamak üzere kentin kuzey kesimlerinde sağanak yağış geçişleri yaşanması bekleniyor.

Kentte hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin altında 27-28 derece dolaylarında olacak.

Topbaş'tan açıklama

Vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri için İstanbul’un yedi bölgesinde çalışmalar yürütüldüğünü belirten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "İstanbul’da artık o kötü görüntüleri, ortalıklarda kurban kesim işlemlerini, çevre kirliliğini yaşamayalım. Bu ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerden kent duygusuna uygun ibadetini de kendi hassasiyetleri içinde yapabilmelerini istiyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Beşiktaş Metro İstasyonu çalışmaları sırasında bulunan arkeolojik kalıntılarla ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi. Topbaş yaptığı açıklamada İstanbul’da beklenen fırtına ile ilgili uyarılarda da bulundu.

"Büyükşehir Belediyesi olarak teyakkuz durumundayız"

Fırtına için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve AKOM'un önlemler aldığını belirten Başkan Topbaş, "Öğleden sonra itibariyle Marmara Denizi’nde bir fırtına beklenmekte. Bunları tabi ki büyük ölçekli bir meteorolojik hareket olduğu için bilgilendirilmesi gerekiyor. Buna göre günlük yaşamımızı düzenlememiz, uyarılara dikkat etmemiz gerekiyor. Rüzgarın saatte 75 kilometre hıza erişebileceğinden bahsediyor. Çarşamba günü yani 30 Ağustos’un ilk saatlerinden itibaren etkisini azaltacak. Bugün itibari ile gece yarısına kadar sürecek bir fırtına ile karşı karşıya İstanbul. Dikkat etmek gerekiyor. Büyükşehir Belediyesi olarak teyakkuz durumundayız. AKOM bu konu ile ilgili hazırlıklarını yaptı, çalışmalarını sürdürmekte. Vatandaşlarımızda hassasiyet gösterirse beraberce bu meteorolojik olayı sağlıklı bir şekilde geçirebiliriz“ dedi.

"Birlikteliğimizle tarihte neleri başardığımızı görmekteyiz"

Bayramların insanları birleştirici bir etkisi olduğunu ifade eden Topbaş, ”Kurban Bayramı arefesindeyiz. Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramımız var. Bunlar bizim hem milli hem dini bayramlarımız. Büyük bir millet olduğumuzu ortaya koymamızı sağlayan, hissettiren önemli anlardır. 30 Ağustos tarihimizde çok önemli bir bayramımızdır, bunu milletçe kutluyor ve bu topraklarda can vermiş şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyoruz. Birlikteliğimizle tarihte neleri başardığımızı görmekteyiz. En yakını Çanakkale ve 15 Temmuz" diye konuştu.

"İstanbul’un yedi bölgesinde hijyenik, modern kurban kesim alanları oluşturduk"

Vatandaşların Kurban Bayramı'nı sorunsuz bir şekilde geçirebilmeleri için önlemler alındığını söyleyen Başkan Kadir Topbaş, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Topbaş, "Kurban ile ilgili detayları daha önce vermiştik. İstanbul’un yedi bölgesinde hijyenik, modern kurban kesim alanları oluşturduk. 410 bin metrekarelik alan toplamda. Hem satış istasyonları var, hem de kurban vecibesini yerine getirirken hayvanlara eziyet edilmeyecek kesimhanelerimiz var. Vakıf, dernek ve STK’larımıza da yardımcı oluyoruz. İlçe belediyelerimize de teknik destek vermekteyiz ki İstanbul artık o kötü görüntüleri ortalıklarda, kurban kesim işlemlerini, çevre kirliliğini bu kentte yaşamayalım. Bu ibadetlerini yerine getirmek isteyenlerden kent duygusuna uygun ibadetini de kendi hassasiyetleri içinde yapabilmelerini istiyoruz. Şimdiden ben 30 Ağustos Zafer Bayramımızı tebrik ediyorum, kutluyorum, nice güzelliklerde buluşmak üzere diyorum. Aynı zamanda dini bayramımız olan Kurban Bayramı'nı da tebrik diyorum" dedi.

"Kurallara uyduğumuz zaman acısız ve sorunsuz bir yaşamı ortaya koymuş oluruz"

Bayramlarda yaşanan trafik kazalarına karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulunan Topbaş, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun üzerinde hassasiyetle durduğu konu, trafikteki hassasiyettir. Trafik kuralları bilimsel tespitlerle yapılmıştır, hız sınırları bilimsel tespitlerle yapılmıştır. Kurallara uyduğumuz zaman acısız ve sorunsuz bir yaşamı ortaya koymuş oluruz. Kurban Bayramı ve diğer bayramlarda maalesef ciddi mal ve can kayıplarımız ortaya çıkıyor. Bu hassasiyeti gösterirsek sıkıntılar ortadan kalkar. İnsanlarımız da inanıyorum ki bu kurallara dikkat edecek, kendi yaşamlarını da buna uydurmaya çalışacaktır. Acı ve kedersiz bir gelecekte birlikte olmak umuduyla hepinize hayırlı bayramlar diliyorum."