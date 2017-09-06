Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geldi!
Bayram tatilinin bitmesi ile birlikte kuzey ve iç kesimlerde parçalı ve çok bulutlu bir hava görülecek. Başta İstanbul olmak üzere pek çok ilimizde sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar bazı bölgelerde oldukça şiddetli görülebilir. Sıcaklıklar 6-10 derece azalacak.
Sıcaklık 6-10 derece düşüyor. Pek çok bölgemizde sağanak yağış hakim. İstanbul’da da bulutlu ve sağanak yağışlı bir hava beklentisi var. Rüzgar hafif ve orta kuvvette. Meteorolojiden genel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Sağanak ve gökgürültülü yağışlara dikkat!
Hava sıcaklığı Kuzey, iç ve batı bölgelerde 6 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ve Batı Akdeniz’in batısında kuvvetlice (30-50 Km/sa), Doğu Anadolu’nun iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 Km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusu ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BALIKESİR °C, 27°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
BURSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AYDIN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 23°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz’in batı kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ilk saatlerde kuzeybatı kesimleri ile zamanla kuzey ve doğusu ile Konya, Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Karabük’ün kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
BARTIN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; ilk saatlerde kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah ilk saatlerde Çorum çevreleri ile Amasya’nın batı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren de Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı, çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı, çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT °C, 26°C
Parçalı, çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı, çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren il merkezi ve doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin zamanla parçalı, Ardahan çevrelerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu
IĞDIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞIRNAK °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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