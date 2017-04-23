Doğu Karadeniz için çığ uyarısı
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Doğu Karadeniz Bölgesi için çığ uyarısında bulunuldu.
- İHA
Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada "Gece saatlerine kadar Güney ve Güneydoğulu yönlerden kuvvetli, zaman zaman tam fırtına şeklinde (70 - 100 km/saat) esmesi beklenen rüzgâr nedeniyle sıcaklıkların (15 - 20 C) artması beklendiğinden, iç ve yüksek kesimlerde halihazırda mevcut bulunan kar örtüsünün ani erimesi sonucu oluşması muhtemel, çığ düşmesi, taşkın-sel ve su basma riskine karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.
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