Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde yarın akşam saatlerinden itibaren yeniden yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde yarın akşam saatlerinden itibaren yeniden yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde devam eden kar yağışının, akşam saatlerinden sonra bölgede etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ancak yarın akşam saatlerinden itibaren yurdun kuzeydoğu kesimlerinin, Kafkaslar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği öngörülüyor. Bu nedenle zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlarının 1 Şubat Çarşamba gününe kadar Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illeri Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Kar kalınlığının ise kıyı kesimlerde 20-50 santimetre, bölgenin hemen iç kesimlerinde ise 50-100 santimetre yüksekliğe erişeceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ile özellikle çığ tehlikesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
80'lik Tekin Dede'nin 'Ben de varım' videosu sosyal medyada viral oldu

80'lik Tekin Dede'nin 'Ben de varım' videosu sosyal medyada viral oldu

Eksi 16 derecede su altında referanduma 'Evet'

Eksi 16 derecede su altında referanduma 'Evet'

Sızıntı üzerine batan gemi bariyerlerle çevrildi

Sızıntı üzerine batan gemi bariyerlerle çevrildi

Cerablus'ta Türk askerine saldırı hazırlığında bombalı araç yakalandı

Cerablus'ta Türk askerine saldırı hazırlığında bombalı araç yakalandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA