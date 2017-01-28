Meteorolojiden yoğun kar yağışı uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illerinde yarın akşam saatlerinden itibaren yeniden yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinde devam eden kar yağışının, akşam saatlerinden sonra bölgede etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ancak yarın akşam saatlerinden itibaren yurdun kuzeydoğu kesimlerinin, Kafkaslar üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği öngörülüyor. Bu nedenle zaman zaman yoğun olmak üzere kar yağışlarının 1 Şubat Çarşamba gününe kadar Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı illeri Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Kar kalınlığının ise kıyı kesimlerde 20-50 santimetre, bölgenin hemen iç kesimlerinde ise 50-100 santimetre yüksekliğe erişeceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ile özellikle çığ tehlikesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.