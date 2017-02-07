Meteoroloji'den 3 il için "toz taşınımı" uyarısı
Gaziantep, Kilis ve Hatay çevrelerinde, yarın toz taşınımı beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar Gaziantep, Kilis ve Hatay çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor.
Açıklamada, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, sağlık sorunları, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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