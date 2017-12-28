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Meteoroloji'den 5 il için buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de hava, yarın sabaha kadar parçalı bulutlu geçecek. Bölgede gece ve sabah saatlerinde havanın yer yer sisli ve puslu olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarlar değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Vatandaşlar ile ilgililere, gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda yaşanması muhtemel aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

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