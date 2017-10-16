Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar hava parçalı ve az bulutlu, Tunceli ve Bingöl'ün kuzeyinde ise parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığında 1-2 derece düşüş beklenen 5 ilde, rüzgarın kuzeybatıdan aralıklarla ve yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Avrupa'da PKK rezaleti!

Avrupa'da PKK rezaleti!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA