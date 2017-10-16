Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar hava parçalı ve az bulutlu, Tunceli ve Bingöl'ün kuzeyinde ise parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığında 1-2 derece düşüş beklenen 5 ilde, rüzgarın kuzeybatıdan aralıklarla ve yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulunuldu.