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Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

  • AA
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığında 1 ila 3 derece artış beklenen bölgede, rüzgarın kuzeybatıdan aralıklarla ve yer yer kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarla yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

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