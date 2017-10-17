Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.
- AA
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar hava parçalı ve az bulutlu geçecek.
Hava sıcaklığında 1 ila 3 derece artış beklenen bölgede, rüzgarın kuzeybatıdan aralıklarla ve yer yer kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarla yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulunuldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.