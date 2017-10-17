Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığında 1 ila 3 derece artış beklenen bölgede, rüzgarın kuzeybatıdan aralıklarla ve yer yer kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarla yetkililerin tedbirli olması uyarısında bulunuldu.