Meteoroloji'den 5 il için sis ve pus uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl'de ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede hava yarın sabaha kadar parçalı ve çok bulutlu geçecek.

Hava sıcaklıklarında önemli değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgar ise kuzeyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.