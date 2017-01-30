Son Dakika Haberleri E-gazete 31Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Meteorolojiden zirai don uyarısı

İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa ve Aydın'da bu geceden itibaren 2 Şubat'a kadar zirai don beklendiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir haftadır etkisini gösteren soğuk havanın 2 Şubat Perşembe sabahına kadar süreceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın etkisiyle Ege Bölgesi'nin kıyı ve iç kesimlerinde hafif ve orta kuvvette zirai don bekleniyor.

Zirai dona karşı üreticilerin dikkatli ve tedbirli davranmaları gerekiyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beykoz'daki ünlü restoranda silahlı saldırı

Beykoz'daki ünlü restoranda silahlı saldırı

Dünyanın en harika robotları

Dünyanın en harika robotları

2. Dünya Savaşı kalıntıları

2. Dünya Savaşı kalıntıları

Diriliş Ertuğrul'da hainlerin cezası veriliyor

Diriliş Ertuğrul'da hainlerin cezası veriliyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA