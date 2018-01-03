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Meteoroloji’den Doğu Akdeniz için yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporunda, Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı yapıldı.

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eteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz’de gece saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini açıkladı.

Hatay Valiliğinin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre ise, gece ve yarın Doğu Akdeniz’de havanın sağanak, gök gürültülü sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı olacağı, yağışların Adana geneli ile Hatay kıyı kesimleri ve Osmaniye civarında etkili olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, rüzgar ve fırtına beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara vatandaşların ve deniz ulaşımında ise balıkçıların, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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