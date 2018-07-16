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Meteoroloji'den, Doğu Karadeniz, Marmara ve Doğu Anadolu için yağış uyarısı yapıldı

Son dakika haberi: Meteoroloji'den hava durumu uyarısı geldi. Doğu Karadeniz Marmara ve Doğu Anadolu için uyarıda bulunuldu. Uyarı yapılan bu bölgelerde öğleden sonra yağış bekleniyor. Meteoroloji'den hava durumu tahmini geldi. Haftanın ilk günleri Marmara'nın bazı bölgelerinin yağış alacağı açıklandı. Vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda da uyarıldı. Ülkemiz genelinde ise hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, güneybatı kesimlerde kuvvetli (30-50 Km/Saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu öğle saatlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri öğle saatlerinde parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık kuzeyi öğle saatlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Van, Bitlis ve Muş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

(Sabah)

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