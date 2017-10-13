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Meteoroloji hafta sonu için İstanbulluları uyardı

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Haftasonu İstanbul'da güneşli havanın mola vereceği, bir günlüğüne yağışlı ve soğuk havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'ndaki ilçelerde görülecek yağışlar nedeniyle hava sıcaklıkları 2-4 derece azalacak.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, bu gece saatlerinde Marmara'da yer yer batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. (Hürriyet)

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