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Meteoroloji'den İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İzmir'de kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İzmir çevrelerinde bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların, yarın öğleden sonra kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği bildirildi. 
 
Açıklamada, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

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