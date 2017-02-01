Meteoroloji'den kar erimelerine karşı uyarı

Orta ve Doğu Karadeniz illerinde sıcaklık artışına bağlı kar erimelerinin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, yarından itibaren batı bölgelerden başlamak üzere hava sıcaklıklarının ani ve hissedilir derecede (10 ila 12 derece) artacağı belirtildi.

Sıcaklık artışına bağlı olarak Orta ve Doğu Karadeniz illerinden Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde mevcut yüksek miktardaki karın (kıyılarda 25-75, iç kesimlerinde 100-150 santimetre) gelecek hafta başına kadar eriyeceği ifade edildi.

Vatandaşlar ve ilgililerin kar erimelerininmeydana getirebileceği taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.