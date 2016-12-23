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Meteorolojiden kuvvetli kar yaðýþý uyarýsý

Meteoroloji, Erzurum, Aðrý, Kars ve Iðdýr için kuvvetli kar yaðýþý uyarýsýnda bulundu.

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Meteoroloji, 24 Aralýk Cumartesi günü öðle saatlerinden itibaren Erzurum, Aðrý, Kars ve Iðdýr için kuvvetli kar yaðýþý uyarýsýnda bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüðünden yazýlý yapýlan açýklamada, Doðu Anadolu'nun sabah saatlerinden itibaren yeni bir yaðýþlý havanýn etkisine gireceði belirtildi.

Yaðýþlarýn öðle saatlerinden itibaren Kars ve Erzurum'un güney ilçelerinde, Aðrý çevresinde ve Iðdýr'ýn batýsýnda yer yer kuvvetli olacaðý anlatýlan açýklamada, kar yaðýþýnýn ayný kentlerde pazar günü de aralýklý devam edeceði kaydedildi.

Açýklamada, meteorolojik uyarý doðrultusunda meydana gelebilecek ulaþýmda aksamalar, buzlanma, don olayý, kar yaðýþý ve tipi þeklindeki olumsuzluklara karþý vatandaþlarýn dikkatli ve tedbirli olmalarý istendi.

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